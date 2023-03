A partire dal 29 marzo 2023, potrete partire all'avventura nel mare dei pirati, dove vi aspettano tanti nemici, regioni da esplorare e mazzi da scoprire in un videogioco che ricorderà senza troppe difficoltà recenti classici del genere, su tutti Slay the Spire . Non perdiamo però altro tempo e andiamo subito al sodo in questa nostra recensione di Pirates Outlaws .

Era il 2019 quando Pirates Outlaws arrivava su Steam e, dopo anni, l'interessante roguelike deckbuilding è finalmente pronto per approdare anche su console, precisamente su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 (oltre che su attuale generazione tramite retrocompatibilità). È inoltre già disponibile anche su iOS e Android.

All’arrembaggio

A ogni partita di Pirates Outlaws potremo esplorare i mari, scegliendo il percorso

Pirates Outlaws, come è facile intuire dal nome, propone un'ambientazione piratesca. Con la nostra mappa dovremo esplorare degli arcipelaghi, composti da isole dense di pirati, locande dove riposare e navi da assaltare per ottenere tesori. Il sostrato narrativo è alquanto limitato, ma come è tipico per i roguelike deckbulding non vi è bisogno di molto altro.

Controller alla mano, la struttura è molto simile a quella del già citato Slay the Spire, l'esempio più semplice per un confronto. Ad ogni partita avremo una mappa, un punto di partenza e una serie di percorsi interconnessi: potremo decidere in che direzione andare e quindi quale area esplorare successivamente, che sia essa una battaglia o un luogo sicuro dove riposare. A differenza di Slay the Spire, ogni spostamento ha un costo di "punti navigazione": se li si finisce, si subisce danni. Possono essere riottenuti alle taverne spendendo denaro, quindi sarà sempre importante rifornirsi al momento giusto e fare bene i conti su quanto abbiamo in tasca.

In generale, vi è sempre necessità di scegliere il percorso in anticipo, vedendo dove potremo andare con le mosse successive, per assicurarsi di avere sempre accesso a taverne per curarsi e mercati dove potenziare carte. Vi è infatti tanta strategia negli scontri di carte quanto ve ne è negli spostamenti: è una scelta di design ottima in quanto è ben equilibrata e, senza metterci mai troppo in difficoltà, ci ricompensa per essere stati attenti e concentrati.

La mappa ci indica anche quale sarà il boss che andremo ad affrontare alla fine di ogni percorso e, una volta scoperti e compresi tutti questi nemici, dovremo ragionare sul modo migliore di formare il nostro mazzo di carte per essere il più avvantaggiati possibile contro l'avversario di turno. I boss sono molti e spesso unici, con meccaniche interessanti anche se alle volte poco equilibrate. La fortuna è infatti fondamentale in molte situazioni e un paio di mani sfortunate possono rendere impossibile la vittoria. È un'affermazione vera per tutto il gioco e ogni singolo scontro, ma è chiaro che contro un potente boss la cosa si nota ancora di più.

Ci saranno anche alcuni semplici eventi in Pirates Outlaws, con ricompense di vario tipo

In modo non dissimile a Slay the Spire, è tranquillamente possibile giocare tantissime ore senza mai realmente completare una regione, anche la più semplice di tutte. Perlomeno, l'avanzamento complessivo è rapido anche senza ottenere una vera e propria vittoria finale. Ogni poche ore si ottiene un nuovo personaggio (e ce ne sono parecchi, tutti diversi) e in modo molto rapido si sbloccano due modalità aggiuntive e livelli di difficoltà superiori della modalità base già descritta.

Le modalità extra permettono di giocare in modo leggermente diverso. L'arena permette di giocare contro nemici a ondate, con una pausa tra uno scontro e il successivo dove eseguire varie azioni, come curarsi, ottenere carte e non solo. Questa modalità mescola tutti i contenuti del gioco base, per maggiore varietà. Invece, la taverna permette di creare un mazzo scegliendo dei pacchetti predefiniti prima di ogni scontro, così da mettere alla prova le nostre conoscenze. Si tratta di ottime idee per giocare in modo diverso allo stesso videogame.