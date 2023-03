Nintendo Switch: nuovo modello apparso nel database di Gamestop

Un dipendente di Gamestop ha pubblicato una foto che mostra l'apparizione nel database della compagnia di un nuovo modello di Nintendo Switch, ancora senza nome e non presentato.

L'immagine con la voce del nuovo modello di Nintendo Switch

Come l'autore del post ha fatto notare, la voce relativa al nuovo modello di Nintendo Switch è diversa da quelle che di solito vengono create come segnaposto, come ad esempio quella di Xbox visibile nell'immagine.

Di base Gamestop creerebbe le voce "Avaliable SKU" in previsione di annunci futuri, ma senza che questi suggeriscano effettivamente dei movimenti dietro le quinte. Diciamo che vengono fatti in via precauzionale.

La voce relativa a Nintendo Switch, invece, parla di hardware che dovrebbe esistere e potrebbe essere effettivamente annunciato. Naturalmente anche in questo caso parliamo di un segnaposto, data di uscita compresa: 31/12/2023.

Giusto dire che non c'è davvero niente di confermato e che siamo a livelli di pura speculazione. Quindi prendiamolo come un indizio e nulla più, indizio che di suo non dimostra assolutamente nulla.