Escape From Tarkov dice basta ai dataminer: saranno bannati tutti, fanno solo danni

Lo sviluppatore di Escape From Tarkov, Battlestate Games, ha giurato di bandire "tutte le persone" che si sono rese responsabili di datamining di "informazioni intenzionalmente nascoste agli utenti" e tutti i giocatori che le condividono.

In un comunicato, lo studio ha definito ciò che ritiene essere il datamining - ovvero la pratica di "estrarre informazioni da enormi insiemi di dati" e "l'infiltrazione illegale di codici e database di gioco al fine di estrarre informazioni che sono intenzionalmente nascoste agli utenti" - e ha affermato che "gli account di gioco coinvolti nel datamining e/o nella condivisione di dati provenienti dal datamining" saranno banditi, e "ulteriori azioni saranno intraprese in seguito".

"Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle informazioni relative al datamining che circolavano su vari siti web e account sui social media", spiega il team. "Mentre alcuni giocatori credono che gli sviluppatori di Escape from Tarkov non stiano condividendo informazioni su modifiche nascoste del gioco, vorremmo anche ricordare che qualsiasi recupero di dati senza autorizzazione ufficiale è una violazione diretta [...] del contratto di licenza".

BSG ha aggiunto che "sostenendo il datamining", i giocatori non sostengono il gioco ma "la particolare persona che sta dietro al recupero delle informazioni" e che non è "giusto" per il team di sviluppo vedere il proprio lavoro "rivelato da un dataminer".

"Dal momento della pubblicazione di questa dichiarazione, inizieremo a prendere provvedimenti nei confronti di tutte le persone che condividono le informazioni contenute nei dati", continua la dichiarazione. "Questo comporterà che tutti gli account di gioco coinvolti nel datamining e/o nella condivisione di dati provenienti dal datamining saranno bannati e le piattaforme coinvolte riceveranno degli avvertimenti".

Verranno inoltre intraprese 'ulteriori azioni' in seguito, ma Battlestate non ha dato dettagli precisi. "Lo facciamo per la maggior parte della nostra comunità che vuole godersi gli eventi, il gioco e il suo sviluppo, come previsto dalla società", conclude il comunicato. "Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e siamo ansiosi di vedere il futuro di Tarkov e il vostro ruolo in esso".