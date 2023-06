Sons of the Forest: la patch 07 introduce golf cart, server dedicati, boss, rane e non solo

La patch 07 di Sons of the Forest introduce molteplici novità, compresi golf cart guidabili, teste di animali decorative e una nuova boss fight finale con relativi filmati. Vediamo tutti i dettagli.

Oltre alla consueta lista di correzioni alla "qualità della vita" e dei bug, l'ultima patch di Endnight Games introduce diverse nuove caratteristiche, oltre a migliorare gli ambienti finora desolati del lato est della mappa. Inoltre, sono ora disponibili anche i server dedicati.

"Questa patch aggiunge una nuova battaglia contro il boss e un nuovo intermezzo alla fine del gioco, oltre a golf cart guidabili, un fucile che può essere trovato in una delle grotte, rane che si siedono sulle ninfee e gracidano, la possibilità di tagliare le teste degli animali morti e usarle come decorazioni per le pareti, una serie di miglioramenti agli edifici in pietra e molto altro ancora", spiega il team di sviluppo.

Sons of the Forest

Altre novità sono le porte in pietra, i montanti, le finestre e il posizionamento dei pilastri, una nuova struttura di supporto in pietra, le persiane delle finestre, i nuove note della storia e anche un sistema di acqua sporca/pulita, per cui ora è necessario assicurarsi che l'acqua sia pulita prima di berla.

Per l'elenco completo delle correzioni a bug e glitch, potete raggiungere la pagina di Steam.