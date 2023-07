Sifu: un trailer svela periodo di uscita e i contenuti del corposo Final Update gratuito

Sloclap ha pubblicato un teaser trailer che mostra cosa bolle in pentola per l'ultimo aggiornamento gratuito di Sifu, chiamato Final Update, che stando ai primi dettagli sembrerebbe ricco di contenuti. È stata anche indicato il periodo di uscita, fissato per il mese di settembre 2023.

Come possiamo vedere il filmato nella prima parte riepiloga le numerose aggiunte che sono arrivate dal lancio a oggi, tra cui nuovi livelli difficoltà e arene, per poi darci un primo assaggio di quello che ci aspetta con l'ultimo aggiornamento maggiore post-lancio in programma.

Se con i precedenti Update, Slocap si è concentrata soprattutto nell'aggiungere nuove funzionalità e modalità, quello finale pare mirerà ad espandere i contenuti e offrire nuove sfide ai giocatori. Si parla infatti di ben 6 nuove arene e 75 sfide in cui cimentarsi, a cui si aggiungono 27 modificatori nuovi di zecca e due costumi.

Vi ricordiamo che Sifu è disponibile su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch e da fine marzo anche su Xbox Series X|S e Xbox One. Dal lancio ha totalizzato oltre due milioni di copie vendute, a dimostrazione del grande successo registrato dall'action a base di kung fu di Sloclap.