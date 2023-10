Cos'è Threema? Alla scoperta dell'app a prova di privacy usata da Nicolò Fagioli per scommettere

Da recenti interrogatori legati al caso scommesse emerge come il calciatore della Juventus , Nicolò Fagioli, impiegasse l'applicazione Threema per comunicare con gli intermediari coinvolti nelle puntate illegali.

Threema, sviluppata in Svizzera e lanciata nel 2012, fece il suo debutto su dispositivi Apple inizialmente trovando impiego come strumento di comunicazione interno per aziende e come canale preferenziale per le comunicazioni militari.

Anzi, circa un anno fa, l'esercito svizzero emise uno schietto comunicato a tutti i coscritti raccomandandone l'uso al posto di WhatsApp o Telegram, le quali continuano a presentare alcune falle in termini di protezione della privacy.

La motivazione di questa scelta è rinvenibile facilmente: Threema si distingue per la sua notevole protezione della privacy e la conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).

Adopera un codice sorgente open source e i server su cui opera sono situati in Svizzera, fattore che permette di evitare le implicazioni del Cloud Act, che consente alle autorità statunitensi di accedere ai dati delle aziende anche se questi sono archiviati al di fuori degli Stati Uniti.

Lo stesso nome "Threema" incorpora l'acronimo "EEMA," che sta per "End-to-End Encrypted Messaging Application".