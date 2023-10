Telegram: come impedire al programma di rivelare l'indirizzo IP agli altri

Con oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo, Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea molto popolare, seconda forse solo a Whatsapp. La piattaforma di comunicazione è stata spesso pubblicizzata come "sicura" e "privata" principalmente grazie alle numerose funzioni legate all'autodistruzione delle chat e dei contenuti multimediali, che le hanno garantito una reputazione da amica della privacy, a dispetto dei suoi rivali. Tuttavia, pareri esperti hanno periodicamente messo in guardia sul fatto che essa non offre lo stesso livello di sicurezza di altre app con crittografia end-to-end, come potrebbe essere Signal. La falla di Telegram che espone gli indirizzi IP degli utenti durante le chiamate vocali è un problema noto da anni, ma potrebbe non essere familiare a parecchi utenti meno esperti.

Alla base del problema Telegram rischia di rivelare dati sensibili se non si prendono i dovuti accorgimenti Denis Simonov, dipendente presso l'azienda di sicurezza informatica T.Hunter, ha chiarito che, nonostante Telegram metta un forte accento sulla sicurezza e la privacy, chi non comprende appieno i dettagli delle chiamate vocali all'interno dell'app di messaggistica rischia di rivelare facilmente il proprio indirizzo IP all'interlocutore. La ragione per cui Telegram divulga il codice di connessione degli utenti durante una chiamata risiede nell'uso predefinito di una connessione peer-to-peer tra i chiamanti per garantire una qualità superiore e una latenza ridotta. Trattandosi di un collegamento diretto c'è necessità che entrambi i lati conoscano l'indirizzo vicendevolmente. Contrariamente, in molte altre app di messaggistica, ciò non avviene poiché le chiamate vengono reindirizzate attraverso i server privati per nasconderne la provenienza.