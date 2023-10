GTA 6 avrà dei DLC single player, stando a un'indiscrezione

Stando a una nuova indiscrezione, GTA 6 avrà dei DLC single player , per la gioia di quelli che ne hanno denunciato la mancanza in GTA 5, dopo le ottime espansioni di GTA 4 . Naturalmente è giusto specificare che siamo di fronte a un'informazione non confermata né dallo studio di sviluppo, Rockstar Games, né dall'editore, Take-Two Interactive.

L'arrivo a breve di informazioni su GTA 6 è dato quasi per certo, per via delle previsioni di aumento dei ricavi di Take-Two, che tra la primavera del 2024 e i primi mesi del 2025 pensa di incassare almeno 8 miliardi di dollari.

Comunque sia per adesso non c'è niente di certo, ma l'insider Tez2, già noto per le informazioni fornite sulla serie GTA, è sicuro che sono già stati pianificati dei DLC single player per GTA 6, come scritto nei forum ufficiali della serie.

Stando a ciò che ha scritto, Rockstar Games lancerà dei contenuti episodici con aggiornamenti della mappa ed espansioni. In questo modo sarà ridotto anche il crunch degli sviluppatori, che avranno più tempo per realizzare i contenuti.

Secondo Tez2 ci saranno aggiornamenti single player frequenti quanto quelli online, con il primo DLC maggiore che arriverà entro un anno o due dal lancio del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che GTA 5 doveva avere delle espansioni single player, poi cancellate visto il successo enorme di GTA Online, che ha portato la compagnia a dirottare le sue risorse sulla ricchissima modalità, facendola diventare centrale per il gioco e le casse della compagnia.