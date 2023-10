Elemental: grande successo su Disney+, Pixar recupera terreno

Dopo un lancio tutt'altro che esaltante, Elemental continua a mietere successi, recuperando una situazione che inizialmente sembrava drammatica per Pixar . Al lancio su Disney+ , è stato il film più visto in assoluto su tutti i servizi di video streaming.

Lo streaming del riscatto

Melenso ma simpatico

Per Pixar, Elemental doveva essere il film del riscatto, arrivato dopo Lightyear, andato decisamente male. L'apertura al box office peggiore degli ultimi anni aveva fatto temere che la storia d'amore tra un uomo dell'elemento acqua e una donna dell'elemento fuoco non avesse funzionato, ma poi il film ha recuperato terreno raccogliendo incassi per 484 milioni di dollari.

Quindi il debutto su Disney+, dove ha fatto registrare il debutto migliore dell'anno per i film aggiunti al servizio. La compagnia Nielsen però ha fornito dei dati più ampi, eleggendolo come il film più visto in assoluto tra tutti i servizi più diffusi tra il 18 e il 24 settembre 2023, con 1,3 miliardi di minuti di visione. Segue La Sirenetta con 400 milioni di minuti.

Meglio di Elemental solo l'ultima stagione della serie Suits di Netflix, che del resto è lo show più visto di sempre nei servizi di video streaming, un successo che si rinnova di anno in anno, tanto da essere già in preparazione la stagione 10.