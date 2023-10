Google ha annunciato che inizierà a produrre i suoi smartphone Pixel in India

Sette anni dopo il lancio del primo Pixel, Google inizierà a delocalizzare in India la fabbricazione dei suoi smartphone. L'intenzione è stata annunciata durante l'evento l'evento Google for India 2023 a Nuova Delhi. La produzione sul territorio partirà con la serie Pixel 8 , con progetti di espansione a ulteriori modelli.

Make in India

Uffici Google

Dichiarando fiducia nella figura dell'India in quanto partner di crescita digitale, in un post su X, il CEO Sundar Pichai ha aperto all'adesione dell'iniziativa "Make in india" per Google, andando ad affiancare altre aziende tra cui Apple e Xiaomi.

Nel 2017, Apple ha avviato la fabbricazione di iPhone in India, sebbene le tirature non interessassero inizialmente le nuove uscite ma i modelli precedenti.

Nel corso degli anni la produzione è stata costantemente ottimizzata e, a partire dal lancio di iPhone 14, l'India ha cominciato a mettere sul mercato i nuovi modelli con soli 30 giorni di ritardo rispetto alla data di uscita ufficiale.

L'accordo stipulato dal colosso delle ricerche, anticipato da precedenti voci e indiscrezioni, ha visto il coinvolgimento di partner locali in grado di accedere agli incentivi governativi, come Lava, Dixon e Foxconn.

Questa misura ha l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina, sempre più soggetta a restrizioni per via degli Stati Uniti.