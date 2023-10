GTA 6 darà più opzioni per le storie d'amore e il sesso, secondo una fuga di notizie

Da precedenti fughe di notizie era già noto che i due presunti protagonisti del non ancora presentato GTA 6 potranno avere una storia d'amore. Comunque sia il nuovo titolo di Rockstar Games consentirà di andare oltre la monogamia, prevedendo più opzioni amorose e sessuali per entrambi, almeno stando a una nuova indiscrezione.

Sex worker

Di GTA 6 ormai girano tantissime voci, ma niente di confermato

Sostanzialmente il leaker di turno ha affermato che nel gioco saranno presenti sex worker con attidutini varie. Quindi, in base ai propri desideri del momento, si potrà scegliere chi pagare per avere un rapporto sessuale. Insomma, la prostituzione contrinuerà ad avere un ruolo rilevante all'interno della serie, di cui è stato un elemento caratterizzante sin dalle origini. Del resto i giocatori l'hanno sempre apprezzata tantissimo, quindi non avrebbe avuto molto senso rimuoverla.

Per il resto, proprio nelle scorse ore è emerso che GTA 6 sarà graficamente migliore di Red Dead Redemption 2. Scontato, considerando gli anni che dividono i due titoli e i presunti maggiori investimenti su GTA 6, probabilmente il videogioco più atteso di sempre, pur non essendo ancora stato presentato.

Voci vogliono che ottobre 2023 sia il mese giusto per saperne di più, ma è davvero difficile valutare la fondatezza di questo voci, che spesso partono da mere speculazioni. D'altro canto GTA 6 dovrà arrivare, prima o poi.

Giusto infine ricordare che stiamo parlando di informazioni non confermate e che, quindi, vanno prese in quanto tali.