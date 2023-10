EA Sports FC 24 + 10€ di credito per il PS Store: il pacchetto è in sconto su Amazon

Le Offerte Amazon di oggi ci propongono un bundle davvero interessante per i fan del calcio giocato su console. È possibile acquistare infatti EA Sports FC 24 con 10€ di crediti per il PS Store (che equivalgono a 1050 FC Points), sia per PS5 che per PS4. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 21%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è il più basso di sempre, visto che il bundle di prodotti è in sconto e fa risparmiare 9€ rispetto all'acquisto separato di entrambi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

EA Sports FC 24 è il nuovo capitolo della serie videoludica nota prima come FIFA di Electronic Arts. L'offerta è pensata per dare il gioco EA Sports FC 24 e 10€ di credito da poter usare per acquistare pacchetti e altro all'interno della modalità Ultimate Team, presente anche in questa iterazione.