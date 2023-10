Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, un video di gameplay da oltre 40 minuti

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay da oltre quaranta minuti, che include sequenze tratte da tutti i giochi presenti nella raccolta prodotta da Konami.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ci troviamo di fronte a un pacchetto messo insieme in maniera estremamente pigra, privo di ottimizzazioni tecniche per le attuali piattaforme e venduto a un prezzo attualmente improponibile.

Il fascino delle opere dirette da Hideo Kojima resta però forte, specie agli occhi dei fan del game director giapponese, che ritroveranno in questo filmato le atmosfere e le emozioni di un tempo.