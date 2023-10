Iron Man, EA Motive ha incaricato un gruppo di utenti di fornire feedback sul gioco

EA Motive ha rivelato di aver incaricato un gruppo di utenti della community di fornire feedback sullo sviluppo di Iron Man, l'atteso tie-in dedicato al celebre personaggio Marvel. Si tratta di una soluzione già adottata per il remake di Dead Space.

Annunciato ufficialmente un anno fa, Iron Man punta a tradurre nella maniera più fedele e interessante possibile la storia di Tony Stark e delle sue armature in un videogioco, e il team di sviluppo non vuole sbagliare.

Per questo EA Motive ha scelto di intraprendere lo stesso percorso che si è rivelato così efficace nel caso di Dead Space, che è poi stato accolto con voti eccellenti e ha confermato di essere un solido rifacimento dell'originale survival horror firmato Visceral Games.

"Non posso credere che sia passato più di un anno dal mio ultimo aggiornamento sul nostro amato Motive Studio", ha dichiarato il general manager Patrick Klaus. "Da allora sono successe cose entusiasmanti! A gennaio abbiamo pubblicato il nostro remake dell'iconico Dead Space, che si è guadagnato tantissimi apprezzamenti da parte dei giocatori e della stampa."

"Anche in questa fase iniziale dei lavori abbiamo istituito un gruppo di utenti composto da fan di Iron Man e della Marvel che, come per Dead Space, offriranno il loro feedback su quasi tutto il processo di sviluppo."