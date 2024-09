Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land era al Tokyo Game Show con Xbox

In occasione del suo evento al Tokyo Game Show 2024, Xbox ha portato Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land di Koei Tecmo, con un lungo filmato di gameplay commentato dagli sviluppatori stessi. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese appartenente a una serie storica e molto amata.

In questo senso la casa di Redmond ha organizzato uno show quasi completamente incentrato sulle opere provenienti dal Giappone. Vediamo il filmato, che offre combattimenti, momenti di esplorazione e molto altro ancora:

Leggiamo anche la storia che fa da sfondo all'azione: Un tempo l'Aladissian Empire aveva prosperato su un lontano continente grazie a un alto grado di sviluppo dell'alchimia (alchemy), che fungeva anche da strumento di difesa contro altre nazioni. Ciononostante, anch'esso conobbe la fine a causa di un improvviso e misterioso cataclisma.

Sono passati diversi secoli...

In questa nuova era l'alchimia (alchemy) ha acquistato fama di "arte pericolosa portatrice di distruzione". Una pratica "malvagia" considerata "tabù".

In questa terra proibita e pericolosa mette piede un'alchimista solitaria. Il suo nome è Yumia Reisfelt. Tre anni or sono, dopo avere perso la madre in un incidente, Yumia ha scoperto di provenire da una famiglia di alchimisti e ha iniziato a porsi molte domande. Perché Aladiss è stato distrutto? Perché l'alchimia (alchemy) è diventata tabù? Davvero l'alchimia rappresenta il male? Convinta che le risposte vadano trovate alla fone, Yumia intraprende un viaggio per scoprirne la storia perduta.