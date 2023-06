eFootball 2023: patch 2.6.0 in arrivo con beta della modalità co-op, ecco le novità

Tramite il sito ufficiale di eFootball 2023, Konami ha condiviso le novità della patch 2.6.0 in programma per domani, giovedì 8 giugno 2023. Una delle più succulenti è rappresentata dalla co-op, che sarà disponibile in forma di beta.

Konami per il momento non ha fornito ulteriori indicazioni su questa modalità, che verranno annunciate in un secondo momento. Sappiamo tuttavia che la beta della co-op verrà introdotta in concomitanza dell'uscita dell'aggiornamento e resterà disponibile fino al 22 giugno 2023. Il test è pensato per verificare le prestazioni online, il che significa che se tutto andrà liscio verrà aggiunta in maniera permanente nel prossimo futuro.

La patch 2.6.0 di eFootball 2023 include anche una nuova funzione che permette di azzerare i Punti Progresso utilizzando i GP e sostituti addizionali per la modalità Squadra dei Sogni. Di seguito le note dell'aggiornamento, come riportate sul sito ufficiale:

Nuova funzione che consente agli utenti di azzerare i Punti progresso utilizzando i GP

Sostituti addizionali in modalità Squadra dei sogni

Beta test della modalità Co-op*

*Questo test è pensato per verificare le prestazioni online. Il test è previsto nel periodo 08/06/2023 - 22/06/2023. Comunicheremo in seguito ulteriori dettagli.

eFootball 2023 ha dato inizio il mese scorso alla Stagione 5, European Showdown, che ha introdotto varie novità ed eventi a tempo limitato con ricompense sfiziose.