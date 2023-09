Grounded: teaser trailer annuncia un nuovo aggiornamento maggiore

Il teaser trailer

Il teaser non chiarisce cosa conterrà l'aggiornamento, ma dà comunque un grosso indizio per capire cosa riguarda. Nel filmato vediamo infatti uno dei personaggi bloccato da una grossa palla da baseball. L'ostacolo viene però rimosso tramite una specie di editor, la cui aggiunta viene suggerita anche dal fatto che il personaggio a un certo punto impugna una grossa chiave inglese e indossa un cappello da miniera. Insomma, ci sarà da lavorare.

Obsidian di suo promette che dopo l'aggiornamento i giocatori potranno sperimentare un modo completamente nuovo di vivere Grounded. Comunque sia, per ora i dettagli sono davvero scarsi. La compagnia ne fornirà di nuovi e aggiornati nelle prossime settimane.

Per il resto vi ricordiamo che Grounded è un survival in cui si guidano dei ragazzi miniaturizzati che devono caversale con i pericoli del giardino di casa. Pubblicato come progetto minore di Obsidian, si è rivelato essere un grande successo, oltretutto amatissimo dai videogiocatori. Per maggiori dettagli, leggete la nostra recensione.