The Last of Us 3, forse è iniziato il motion capture

Naughty Dog potrbbe aver iniziato le sessioni di motion capture di The Last of Us 3, stando al post di una delle attrici che ha interpretato The Last of Us 2. Naturalmente è giusto specificare che non si tratta di un vero e proprio annuncio e che per l'ufficialità bisogna attendere che siano Sony o lo studio stesso a esprimersi.

Shannon Woodward, l'attrice che nel secondo capitolo ha interpretato Dina, ha condiviso sui social media una foto di una sessione di motion capture molto recente, affermando di stare lavorando a un "videogioco segretissimo". Il messaggio è stato chiuso con tre emoji, numero che è stato letto come un riferimento diretto a The Last of Us 3.

Come potete vedere nella foto, la Woodward è iniseme all'attore e giornalista Ronan Farrow.