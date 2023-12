Death Stranding, il film live action annunciato dalla casa di produzione A24

Kojima non ha ancora parlato del progetto sui social, ma A24 ha già cominciato a produrre e vendere merchandising legato al film di Death Stranding, nello specifico una t-shirt con il logo della compagnia in stile DS, disponibile al prezzo di 40 dollari.

"È ufficiale: abbiamo stretto una collaborazione con Kojima Productions per l'adattamento cinematografico in live action dell' acclamato videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding ", si legge sul sito della casa produttrice.

Death Stranding diventerà un film live action prodotto da A24 , l'etichetta americana che ha annunciato un accordo con Kojima Productions per la realizzazione della pellicola, pur senza fornire ulteriori dettagli.

Un gioco che sembra un film e che diventa un film

Quella proposta da Death Stranding è senza dubbio un'esperienza fortemente cinematografica, dunque tradurla in un film vero e proprio probabilmente non richiederà particolari sforzi, a patto naturalmente di realizzare un adattamento di qualità, che renda giustizia all'opera originale.

In tal senso un eventuale coinvolgimento diretto di Hideo Kojima potrebbe senz'altro fornire le garanzie necessarie, ma come detto il game director giapponese non ha ancora parlato del progetto: vedremo cosa dirà al riguardo.