God of War Ragnarok: Valhalla, un video con cinque cose da sapere

UN DLC imperdibile, God of War Ragnarok: Valhalla ci consentirà di esplorare un'ambientazione inedita , appunto il Valhalla: l'aldilà della mitologia nordica, dove i guerrieri sperano di finire morendo in maniera gloriosa durante una battaglia.

God of War Ragnarok: Valhalla è protagonista di un nuovo video diario realizzato da Santa Monica Studio, in cui vengono elencate cinque cose da sapere sull'apprezzato aggiornamento gratuito disponibile da ieri.

Un epilogo fantastico

Valhalla si pone come un epilogo per la storia di Kratos e per questo è stato pensato come un'avventura molto personale, in cui l'ex dio della guerra affronta una battaglia decisiva. Insomma, sul piano narrativo si tratta di un DLC tutt'altro che trascurabile.

Infine, la struttura roguelike impone di apprendere le abilità del personaggio e impiegarle nella maniera migliore possibile per consentirgli di arrivare al termine di questo nuovo, insidioso viaggio.