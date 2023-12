PS5 è la più venduta in Europa a novembre 2023, +376% rispetto allo scorso anno

La più venduta a novembre anche negli USA, PS5 ha tratto sostanziale vantaggio dalle abbondanti scorte garantite da Sony per il Black Friday, al punto che la piattaforma non è andata sold-out come capitava fino a non molto tempo fa.

Gli accessori

DualSense

Per quanto concerne gli accessori, a novembre 2023 in Europa sono stati venduti 2,56 milioni di dispositivi con un aumento del 13,8% su base annua. A farla da padrone sono stati anche stavolta i controller, in particolare il DualSense per PS5 che ha tratto vantaggio dal picco della console.

PlayStation Portal in Europa viene classificata come un accessorio, a differenza degli USA e la troviamo in ottava posizione nella relativa classifica, dietro gli amiibo di Tears of the Kingdom.