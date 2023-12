Classifica europea, Call of Duty: Modern Warfare 3 primo a novembre 2023

Call of Duty: Modern Warfare 3 ha conquistato la prima posizione nella classifica europea per il mese di novembre 2023 , superando EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy, appena uscito anche su Nintendo Switch.

Gli altri giochi in classifica

Marvel's Spider-Man 2

Come si può vedere, Marvel's Spider-Man 2 e Assassin's Creed Mirage si sono piazzati bene nella top 10, mentre Super Mario RPG non ce l'ha fatta a rientrare fra i primi dieci in classifica, raggiungendo la tredicesima posizione al lancio. In questo caso però mancano i dati delle vendite digitali.

Sempre a proposito di Mario, Super Mario Bros. Wonder è in quarta posizione e ha perso solo il 15% rispetto a ottobre, il che fa decisamente ben sperare sui risultati futuri del gioco.