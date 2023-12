Samsung Galaxy S24: rumor indicano che il prezzo potrebbe rimanere invariato rispetto a S23

In un periodo di potenziale avvio di ripresa per il mercato degli smartphone, dopo una significativa diminuzione del 12% nel 2022, si osserva anche un graduale aumento dei prezzi , attribuibile a diversi fattori.

Galaxy S24 Ultra, invece, sarà lanciato globalmente con processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy . Similmente a come accaduto con il precedente modello premium, Galaxy S24 Ultra potrebbe diventare il più popolare del trio , ciò a causa degli attraenti aggiornamenti che offre rispetto agli altri due modelli, pur non prevedendo notevoli miglioramenti sul fronte camera .

Non disponiamo di molte informazioni sui costi di Exynos 2400, tuttavia, la produzione su larga scala in casa (Exynos è realizzato proprio da Samsung) suggerisce che il chipset potrebbe avere un costo inferiore rispetto a quello prodotto da Qualcomm.

Il rapporto proveniente dal sito coreano afferma che l'utilizzo del processore Exynos 2400 per le varianti base e Plus in alcuni mercati, tra cui l'Italia, contribuirà a consentire a Samsung di mantenere stabili i prezzi anche l'anno prossimo.

In attesa di successo

Nonostante tutto, il gigante coreano non dovrebbe far ricadere sui clienti un prezzo maggiore per la sua nuova line-up

Samsung starebbe valutando nuovi approcci per incrementare le spedizioni della sua ultima serie, come evidenziato da un rapporto precedente che suggerisce la presentazione di richieste per i marchi 'AI Phone' e 'AI Smartphone'.

Questi sottolineano il desiderio dell'azienda di rendere l'intelligenza artificiale del prossimo S24 un aspetto accattivante per la clientela.

Con solamente un mese rimasto prima dell'annuncio ufficiale dei nuovi modelli, sarà interessante scoprire le caratteristiche distintive che li differenzieranno dalla generazione attuale.

Abbiamo a tal proposito avuto delle anticipazioni riguardanti il design del modello Ultra.

Per rendere un'idea delle cifre, in Italia, i prezzi di partenza sono di 979€ per Galaxy S23 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, 1.229€ per Galaxy S23 Plus con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, e 1.479€ per Galaxy S23 Ultra con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che aumenta a 1.899€ per la versione top da 12 GB di RAM e 1 TB di storage.

Secondo quanto riportato da Hankyung, Galaxy S24 sarà messo in vendita a partire da 799$, la versione Plus avrà un costo di 999$, mentre Ultra sarà disponibile a circa 1.199$.

Naturalmente, questi prezzi varieranno proporzionalmente in base alla capacità di archiviazione.

In generale, quindi, si tratta di prezzi sostanzialmente analoghi a quelli dei Galaxy S23 lanciati lo scorso febbraio.