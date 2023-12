TimeSplitters: immagini del gioco cancellato sono emerse dalla chiusura di Free Radical

TimeSplitters è ormai stato definitivamente cancellato in seguito alla chiusura del team Free Radical Design, caduto insieme a molti altri come vittima della gigantesca riduzione di personale decisa da Embracer Group, ma alcune immagini del progetto in sviluppo sono emerse in seguito a questa chiusura.

Non si tratta di screenshot ma di concept art e disegni preparatori, che tuttavia possono dare un'idea di come il gioco si sarebbe presentato in termini di stile e atmosfera generale.

Un'immagine con alcuni personaggio di TimeSplitters

Si tratta di illustrazioni sui personaggi e possibili ambientazioni, raccolte dal Vault, come viene chiamato l'archivio pubblico di materiali e documenti raccolti su Free Radical.

Nella raccolta troviamo materiali tratti dai lavori di nove sviluppatori che facevano parte del team prima della sua chiusura, avvenuta in maniera ufficiale e definitiva proprio in questi giorni.