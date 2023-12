ASUS presenta il nuovo ZenBook 14 OLED con Intel Core Ultra

La società taiwanese ha dunque presentato il nuovo Zenbook 14 OLED (UX3405) che oltre ad un chip performante apporta molte migliorie sul fronte estetico e per quello che concerne il display, aggiungendosi alla già nutrita lista di dispositivi Zenbook Classic. Scopriamo quindi tutte le novità del nuovo ultrasottile di casa ASUS, già disponibile nello store ufficiale online per le prenotazioni.

Caratteristiche principali

ASUS ha annunciato il nuovo ZenBook 14, sottile e potente grazie ai nuovi chip Intel

Una delle grandi novità per lo Zenbook 14 è la riduzione del peso, adesso di 1,2 kg, possibile grazie alla scocca in alluminio resistente; seppur più leggero questo non va ad abbassarne la solidità e neanche a peggiorarne l'estetica, che anche stavolta si dimostra elegante e affine ad un prodotto premium. Ovviamente anche il display si evolve e adesso lo Zenbook 14 è equipaggiato con uno schermo Lumina OLED da 14 pollici, con rivestimento Gorilla Glass, disponibile in due risoluzioni: 2880 × 1800 pixel in versione standard o touch, refresh rate di 120 Hz o con risoluzione 1920 × 1200 pixel e refresh rate di 60 Hz.

A livello di componentistica lo Zenbook 14 sarà disponibile con i tre processori della linea H di Intel, ovvero Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H e Ultra 9 185H, ma solo il secondo di questi è disponibile al preordine a partire da oggi. Completano le specifiche tecniche una memoria fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, webcam full HD con infrarossi per Windows Hello e tastiera retroilluminata.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo uscita HDMI 2.1, jack audio, porta USB Type-A, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C). ASUS assicura inoltre una durata della batteria migliorata grazie all'implementazione di una cella da 75 WH con ricarica rapida; l'uso senza essere collegato alla rete elettrica si attesta sulle 15 ore di durata ed il brevetto USB-C Easy Charge semplifica la ricarica con qualsiasi adattatore USB-C, presa di corrente o power bank.

Scheda tecnica