Godus e Godus Wars, i giochi di Peter Molyneux, sono stati rimossi da Steam

22Cans, il team di Peter Molyneux, ha annunciato di aver rimosso i giochi Godus e Godus Wars da Steam, i due strategici sviluppati dall'ex-capo di Lionhead Studios, a quanto pare in seguito a problemi tecnici che sono emersi con il passaggio del supporto online ad Amazon Web Services.

Dopo un breve messaggio ufficiale pubblicato dal team stesso, la rimozione è avvenuta nelle ore scorse e sia Godus che Godus Wars non risultano più acquistabili sullo store di Valve. Chi ha già acquistato i giochi in questione, tuttavia, continuerà a poterli utilizzare senza interruzioni anche dopo la loro rimozione dalla vendita.

Come motivazione viene addotta principalmente la difficoltà tecnica incontrata con una variazione tecnica al supporto di Amazon Web Services, che a quanto pare impedisce un trasferimento di file necessari per il funzionamento corretto per quanto riguarda i nuovi giocatori, dunque non dovrebbe rappresentare un problema per quelli già esistenti.