God of War Ragnarok: Valhalla, il director dice che è gratuito per ringraziare la comunità

Mihir Sheth, il director di God of War Ragnarok: Valhalla , ha dichiarato che il DLC è stato pubblicato in forma gratuita per ringraziare la comunità della serie, con PlayStation che ha appoggiato la visione del team di sviluppo.

Insomma, dopo la cancellazione di The Last of Us Online, avvenuta perché in caso di troppo successo rischiava di spostare il focus di Naughty Dog dai giochi single player ai live service, è arrivata un'altra bella storia natalizia da un PlayStation Studios.

In questo caso Sheth ha spiegato il punto di vista di Sony Santa Monica rispondendo a un commento del giornalista Paul Tassi sul gioco, che si è chiesto in un articolo su Forbes come fosse possibile che un DLC simile fosse gratuito.

Lo sviluppatore ha risposto, dopo aver ringraziato per l'articolo: "È gratis perché sapevamo che con Valhalla potevamo fare qualcosa di meraviglioso. Sony Santa Monica è fan dei suoi fan e ha voluto fare un regalo alla comunità di God of War, con PlayStation che ha appoggiato la nostra visione."

God of War Ragnarok: Valhalla è il primo DLC dell'ultimo capitolo della serie God of War, che chiude il cerchio con il passato di Kratos. È disponibile per tutti i possessori del gioco.