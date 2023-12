Metal Slug Tactics ha un periodo d'uscita annunciato, seppure vago

La particolare digressione strategica sul tema del celebre sparatutto per Neo Geo doveva uscire un paio d'anni fa ma è stato poi posticipato a dopo il 2022 , come ormai è ben evidente. Il problema è che non è stata poi fornita una tempistica più precisa al riguardo, dunque anche semplicemente avere informazioni sull'anno di lancio è un bel passo avanti.

Un anno di uscita è già qualcosa

Il messaggio sul periodo d'uscita di Metal Slug Tactics

"Il 2023 sta giungendo al termine e molti di voi stanno aspettando un aggiornamento su Metal Slug Tactics", si legge nel messaggio pubblicato attraverso il Discord ufficiale del gioco.

"Nei nostri sforzi continui per rendere il gioco degno del franchise Metal Slug e delle vostra aspettative, abbiamo deciso di lanciare Metal Slug Tactics nel 2024", ha aggiunto il portavoce, "Non vediamo l'ora di potervi dire di più nel nuovo anno. Grazie per la vostra comprensione e pazienza, ci vediamo nel 2024!"

Annunciato nel giugno del 2021, Metal Slug Tactics è ormai in sviluppo da alcuni anni, con il team Leikir che, nel frattempo, è stato acquisito da Focus Home Interactive. Il gioco è ancora in sviluppo ma a quanto pare non dovrebbe mancare molto alla sua uscita, in attesa di ulteriori informazioni.