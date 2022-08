Metal Slug Tactics rinviato, non uscirà nel 2022

L'editore Dotemu ha annunciato di aver rinviato l'uscita di Metal Slug Tactics al 2023. Quindi non ce la faremo più a giocarci entro quest'anno, come precedentemente annunciato. Il messaggio con la ferale notizia è molto breve e contiene delle motivazioni molto generiche, ma nondimeno puntuali su quanto accaduto: il team di sviluppo vuole lanciare il gioco migliore che sia possibile ed evidentemente ha bisogno di più tempo per rifinirlo.

Da notare che non è stata comunicata la nuova data d'uscita, quindi non sappiamo se lo vedremo a inizio o a fine anno.

Metal Slug Tactics è solo l'ennesimo rinvio videoludico degli ultimi mesi. Il 2022 da questo punto di vista ha subito più degli anni precedenti i problemi derivati dalla pandemia. D'altro canto il 2023 si annuncia come decisamente intasato di uscite, tra blockbuster, doppia A e titoli indipendenti di pregio.

Solo di recente abbiamo avuto il rinvio di ARC Raiders, quello di Warhammer 40.000: Darktide e quello probabile di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Tra i rinvii più clamorosi dell'anno spiccano quelli di Avatar: Frontiers of Pandora, di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (in questo caso a causa della guerra in Ucraina) e di Starfield.