Amazon Fire 7, la recensione di un tablet compatto ed economico ma con troppi limiti

Nonostante abbia alle spalle un autentico colosso come Amazon, la linea di tablet Fire non è riuscita finora a lasciare un grande segno sul mercato, come abbiamo anche evidenziato nella recensione del Fire HD 10 uscito lo scorso anno: un software poco raffinato, un app store proprietario abbastanza misero e delle caratteristiche tecniche decisamente poco spinte sono scarsamente controbilanciate dal fattore prezzo per dei dispositivi che faticano a trovare una precisa collocazione. Fire 7 è l'ultima evoluzione nella linea di tablet compatti ed economici di Amazon Una storia che sulla carta sembrerebbe ripetersi anche per il qui presente Fire 7, terzo aggiornamento di un tablet nato con il preciso scopo di essere la porta d'ingresso più economica per i servizi Amazon. Disponibile al prezzo di 79,99€ nel taglio da 16 GB e 89,99€ per quello da 32 GB (versioni con pubblicità, quelle "libere" costano 15€ in più), l'ultimo nato nella famiglia Fire spinge ancora di più l'acceleratore verso il segmento budget rispetto al fratello maggiore, abbassando però contestualmente anche l'asticella della dotazione hardware. Si tratta quindi di un tablet che vale quello che costa o che nasconde il proverbiale asso nella manica? Scopriamolo in questa recensione di Amazon Fire 7.

Caratteristiche hardware I contenuti della confezione di Fire 7 Non è per nulla esagerato affermare che qualunque cellulare abbiate in questo momento nelle vostre tasche sia probabilmente molto più potente di Fire 7. L'hardware del tablet Amazon è modesto a volergli fare un complimento, e la giustificazione del basso prezzo obiettivamente regge fino a un certo punto vedendo numeri che in alcuni casi sono davvero impietosi. Il processore MediaTek MT8168 a quattro core passa dai 1.3 GHz dei precedenti modelli ai 2 GHz attuali, mentre la GPU è una ARM Mali-G52 MC1 che segna un leggerissimo upgrade rispetto a quella montata nel modello del 2017. RAM e spazio di archiviazione raddoppiano rispetto al passato arrivando rispettivamente a 2 GB e 16/32 GB a seconda del taglio, valori comunque molto al di sotto anche della concorrenza meno agguerrita. La connettività comprende Wi-Fi e Bluetooth 5.0, non c'è possibilità di utilizzare una SIM per il traffico su rete cellulare ma in compenso c'è il jack da 3,5 mm per le cuffie. Molto povera infine la dotazione di accessori inclusi nella confezione, con soltanto un cavo USB-A/USB-C e un alimentatore da 5 Watt ad accompagnare il tablet. Scheda tecnica Fire 7 Dimensioni: 180.68 x 117.59 x 9.67 mm

180.68 x 117.59 x 9.67 mm Peso: 282 grammi

282 grammi Display: IPS LCD da 7" Risoluzione: 1024 x 600 Aspect Ratio: 1.707:1 Densità di pixel: 770 ppi

SoC: MediaTek MT8168

MediaTek MT8168 RAM: 2 GB

2 GB Fotocamera posteriore: Principale Wide 2 MP

Fotocamera frontale: Principale Wide 2 MP

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0

5.0 Sensori: Accelerometro

Accelerometro Colori: Nero

Nero Memoria e prezzo: 2 GB RAM + 16 GB con pubblicità | 79,99€ 2 GB RAM + 16 GB | 94,99€ 2 GB RAM + 32 GB con pubblicità | 89,99€ 2 GB RAM + 32 GB | 104,99€



Design La scocca posteriore di Fire 7 con il logo Amazon in bella vista Lungi da voler innovare anche il minimo dettaglio, Fire 7 ripropone il classico design dei tablet Amazon, contraddistinto da cornici ampie, superfici lisce e quella voluta tendenza all'anonimato che punta a farlo diventare un oggetto familiare come già efficacemente realizzato da altri dispositivi della casa come i Kindle e gli Echo. La cover posteriore è in plastica opaca con il logo di Amazon in bella vista al centro, mentre il display è protetto da un vetro: come è facile immaginare considerando il prezzo di vendita, non parliamo di materiali di pregio, ma l'assemblaggio è ottimo e il dispositivo dà una bella sensazione di solidità. La cornice concentra quasi tutti gli elementi nella parte superiore, mettendo in fila il tasto di accensione, il bilanciere per il volume, la porta USB-C per la ricarica e il jack audio, mentre lo speaker si trova in basso a sinistra e lo slot per l'espansione di memoria tramite microSD in alto a destra. Anche se decisamente non sottile, Fire 7 vanta dimensioni compatte, pari a 180,68 x 117,59 x 9,67mm per un peso di 282 grammi che lo rendono un po' più snello rispetto alla precedente versione.

Display Il display di Fire 7 non è proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia Il fatto che il display di Fire 7 sia praticamente lo stesso del primo modello uscito addirittura nel 2011 non può essere una buona notizia, e infatti parliamo di uno degli aspetti in assoluto meno convincenti del tablet Amazon. Il pannello è un IPS da 7" con risoluzione 1024 x 600 e densità di pixel pari a 770 ppi, una soluzione che al di là di ogni ragionamento sul risparmio non ha proprio senso di esistere su un tablet nel 2022, specialmente per quelli che sono gli utilizzi principali di un dispositivo come Fire 7. Accettabile giusto per guardare le proprie foto, lo schermo non ha i numeri per far risaltare degnamente contenuti video in streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, ma l'aspetto peggiore è la riproduzione dei testi: le scritte di dimensioni più piccole su applicazioni o siti web sono talmente poco definite da risultare confuse e faticose da leggere. Non propriamente un bel biglietto da visita per un tablet che annovera fra le sue principali ambizioni quella di fungere da degno sostituto di Kindle.

Fotocamere La basilare app fotografica di Fire 7 in azione Tradizionalmente quelle di un tablet sono fotocamere di servizio, più orientate alle videochiamate che all'esecuzione di scatti. Fire 7 non fa ovviamente eccezione, optando però per l'ennesima volta per una soluzione talmente votata al risparmio da metterne in dubbio l'utilità. La fotocamera posteriore è composta da un unico sensore da 2 MP (lo stesso del modello del 2017) che è una sorta di macchina del tempo capace di farvi tornare alle performance dei telefonini budget di 10 anni fa: lo stesso discorso vale per la frontale, sempre da 2 MP, che perlomeno vanta un aumento di risoluzione rispetto al precedente Fire 7. Con numeri di questo calibro è quasi superfluo parlare dei video, che si possono registrare a un massimo di 720p a 30 FPS e che possono andar bene giusto per fare una videochiamata ai nonni... che probabilmente si lamenteranno della qualità delle immagini. Uno scatto con la fotocamera posteriore di Fire 7

Batteria L'autonomia di Fire 7 è piuttosto buona La capienza della batteria di Fire 7 non è dichiarata, ma Amazon sostiene che l'autonomia sia aumentata del 40% rispetto al modello precedente, che si dovrebbe tradurre in circa 10 ore di riproduzione video o navigazione web: un buon risultato, che permette all'utente di non dover mettere in carica il dispositivo ogni sera come invece accade per tablet più performanti. Parlando proprio di ricarica, Fire 7 abbandona finalmente la porta Micro USB per dotarsi di una più contemporanea USB-C, ma le concessioni alla modernità purtroppo finiscono qui: riempire completamente il serbatoio da zero richiede circa quattro ore, e non esiste alcuna variante più rapida anche utilizzando un alimentatore più potente di quello incluso nella confezione da 5 W.

Prestazioni Fire 7 fatica anche a compiere le task più basilari Anche inquadrandolo solo per l'utilizzo estremamente basilare per cui è stato concepito, Fire 7 offre prestazioni davvero misere. Persino le operazioni più basilari come lanciare il browser web o aprire il menu delle impostazioni sono soggette a evidenti lag e singhiozzi, e nel corso del nostro test ci è capitato più volte che applicazioni proprietarie di Amazon come Kindle o Prime Video andassero in crash o non rispondessero agli input senza metterle assolutamente sotto sforzo. Ribadiamo il concetto espresso in apertura: anche il più umile degli smartphone uscito negli ultimi anni vanta performance migliori di Fire 7.

Videogiochi Asphalt 9 su Fire 7 gira al minimo dei dettagli, con molto lag e tempi di caricamento lunghi È del tutto evidente come il gaming di un certo livello sia completamente fuori dalla portata di Fire 7, e non solo per le limitazioni tecniche che abbiamo segnalato nel corso della recensione. L'app store proprietario di Amazon offre infatti una selezione di giochi infinitesimale rispetto alla ricchezza di App Store o Google Play, con netta prevalenza di prodotti casual (molti di dubbio gusto) e pochi pesi massimi del calibro di Minecraft, PUBG Mobile, Roblox, Clash of Clans, Hearthstone e Asphalt 9. Poco male, verrebbe da dire, perché ogni titolo con una complessità superiore a un Candy Crush Saga su Fire 7 risulta praticamente ingiocabile sia per resa grafica sia per tempi di caricamento.

Esperienza d’uso Anche come sostituto di Kindle, Fire 7 non convince appieno Come è facile immaginare, le dimensioni ridotte di Fire 7 sono un bel vantaggio in termini di ergonomia, per un dispositivo decisamente poco ingombrante da portare con sé e facile da utilizzare anche con una mano sola. Continua a lasciare invece perplessi la decisione da parte di Amazon di non dotare nemmeno questo ultimo modello di un sensore per le impronte digitali, una feature presente ormai davvero ovunque e che avrebbe risparmiato all'utente la noia di dover sbloccare il tablet con il pin ad ogni attivazione. Il più grande limite di Fire 7 e di tutti i modelli che l'hanno preceduto continua però ad essere quello di un software che è sempre risultato arretrato e che non ha mai fatto dei sostanziali passi in avanti, arrivando nel 2022 in una condizione di palese inadeguatezza. Il sistema operativo Fire OS 8 basato su Android 11 si dimostra fuori dal tempo sia in termini prettamente stilistici sia soprattutto guardando alle funzionalità: mancano tantissime opzioni oramai di uso comune (non ci sono nemmeno le gesture per sostituire i tasti virtuali sul fondo dello schermo), le possibilità di personalizzazione sono ridotte all'osso e quel poco che c'è si basa su meccanismi farraginosi. Non va meglio guardando alle app: come è noto, i dispositivi della linea Fire non consentono di avere accesso alle applicazioni e ai servizi Google (se non tramite un "magheggio" non troppo complicato ma che comunque non trasforma come d'incanto Fire 7 in un tablet Android) e le alternative offerte da Amazon non sono mai all'altezza. Della pochezza dell'app store ufficiale abbiamo già accennato nel paragrafo dedicato ai videogiochi, ma anche allargando il campo, la situazione rimane decisamente povera e confusionaria.