Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp potrebbe essere rinviato al 2023?

Si sta facendo strada online l'idea che Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp possa essere rinviato al 2023, con la voce di corridoio che viene diffusa da una certa quantità di insider o presunti tali, ma anche da alcuni utenti che si sono visti modificare la data di uscita della loro prenotazione.

In particolare, come riportato da GameXplain, l'utente Twitter "EnterZalman" sostiene che un noto rivenditore ha modificato l'uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, da lui prenotato presso tale negozio, al prossimo anno, ma con una data che risulta quantomeno sospetta.

In base a quanto riferito, la data sarebbe il 24 febbraio 2023, ma la questione risulta alquanto strana, considerando che si tratterebbe di esattamente un anno dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Considerando che i posticipi inferti al gioco sono proprio collegati alla volontà di mantenere una certa distanza tra gli eventi reali della guerra e quelli mostrati nel gioco, è altamente improbabile che Nintendo abbia deciso di spostare l'uscita a una data così significativa proprio per la situazione in Ucraina.

Resta sul tavolo la possibilità che Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp possa effettivamente essere rinviato, perché se davvero il problema resta l'incertezza della situazione internazionale non sembra che una soluzione sia in arrivo a breve, ma questa particolare informazione pare essere un po' sospetta, in attesa di informazioni da Nintendo.