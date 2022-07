Asus Zenfone 9: oggi l'evento di presentazione, seguitelo con noi su Twitch

Oggi, giovedì 28 luglio, alle 15:00 si svolgerà l'evento di presentazione di lancio di Zenfone 9, il nuovo smartphone top di gamma di Asus. Ovviamente seguiremo l'evento dal vivo sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalle 14:45.

La presentazione dello Zenfone 9 si svolgerà sul canale YouTube di Asus, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Come accennato in apertura, Pierpaolo Greco seguirà in diretta l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it commentando in tempo reale le caratteristiche del nuovo smartphone e successivamente rimarrà in live per rispondere alle domande di tecnologia poste dagli spettatori.

Cosa possiamo aspettarci dallo Zenfone 9? Stando alle informazioni trapelate in rete, tra cui un video pubblicato erroneamente in anticipo dalla stessa Asus, lo smartphone monta un display AMOLED da 5,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore invece pare sarà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, inoltre si parla anche di un sensore Sony IMX766 da 50 MP per quanto riguarda la fotocamera posteriore, mentre la batteria sarà da 4.300 mAh. Si parla di tre varianti da 8 + 128GB, 8 + 256GB, 16 + 256GB che saranno venduti tra gli 800 e i 900 euro, in tre colorazioni differenti, rosso, nero e blu.

Scopriremo con certezza se tutte le informazioni trapelate sono corrette durante l'evento di oggi, che vi ricordiamo si svolgerà a partire dalle 15:00 di oggi.