Diablo Immortal: 100 milioni di dollari spesi in due mesi dai giocatori su mobile

Diablo Immortal continua a macinare numeri impressionanti, in particolare su piattaforme mobile, con oltre 100 milioni di dollari spesi dagli utenti nel giro di 8 settimane, ovvero i due mesi intercorsi dal lancio a oggi.

I dati arrivano da Sensor Tower, dunque non si tratta di una comunicazione ufficiale da Activision Blizzard ma è comunque una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda il traffico di download e spese su piattaforme mobile.

Diablo Immortal sta dunque generando un notevole giro di affari per Activision Blizzard, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone visto che non abbiamo ancora una visione completa per quel che riguarda il gioco su PC.

Per fare dei paragoni, Pokémon GO raggiunse i 100 milioni di dollari più velocemente, dopo circa due settimane, mentre Fire Emblem Heroes ci ha impiegato 10 settimane e Fortnite 12 settimane. Un risultato che rappresenta dunque un record per i titoli più recenti.

Secondo i dati forniti da Sensor Tower, Diablo Immortal si trova alla posizione 13 per quanto riguarda i giochi più remunerativi sul mercato mobile al momento, tuttavia è probabilmente destinato a scalare la classifica e incrementare ulteriormente i propri ricavi, visto che il 25 luglio è stato lanciato ufficialmente anche in Cina.

L'uscita sul mercato cinese fornirà probabilmente una notevole accelerazione al business di Diablo Immortal, considerando come il titolo sia confacente ai gusti dell'utenza asiatica e la quantità di utenti su cui potrà contare. Qualche giorno fa, è emerso che il gioco ha raggiunto quota 20 milioni di giocatori, destinati ovviamente a crescere ancora.