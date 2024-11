Amazon ha venduto una quantità enorme di Fire TV

Il dato precedente risaliva a marzo 2023 e parlava di vendite per 200 milioni di unità. Quindi in un anno e mezzo sono stati venduti altri 50 milioni di apparecchi Fire TV.

La linea Fire TV e i nuovi prodotti

Attualmente la linea Fire TV include diversi modelli: Fire TV e Fire TV Cube di Amazon. Ci sono anche delle smart TV con Fire TV integrato, come quelle di Panasonic, Hisense, Toshiba e TCL e di Amazon stessa. Secondo Amazon, è proprio quello delle smart TV il business di Fire TV che ha fatto registrare la crescita più rapida nell'ultimo periodo.

La linea Fire TV si espande

Proprio ieri sono stati annunciati dei nuovi prodotti Fire TV, appartenenti alla linea Fire TV 4-Series, rinnovata con l'introduzione di cornici ultra-sottili. Amazon ha spiegato che si tratta della sua linea di prodotti più popolare, il cui prezzo parte da 329,99 dollari per il modello da 43 pollici.

Un altro nuovo prodotto introdotto ieri è la linea Fire TV Omni Mini-LED, che parte da 819,99 dollari per il modello da 55 pollici con display 4K QLED mini-LED, supporto Dolby Vision IQ e HDR10+, oltre all'audio Dolby Atmos 2.1 con due altoparlanti e fino a due subwoofer integrati. Buone notizie anche per i videogiocatori, visto che è certificata AMD FreeSync Premium Pro, come alcuni monitor dedicati ai videogiochi, il supporto per Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode e un refresh rate di 144Hz in modalità Gioco.

L'ultimo prodotto è la nuova linea Fire TV Soundbar Plus che segue alla Fire TV Soundbar dello scorso anno. Parte da 249,99 dollari per la soundbar 3.1 all-in-one, che può essere combinata con un subwoofer wireless e due altoparlanti surround wireless. Il pacchetto completo ha un prezzo di 489,99 dollari. Vedremo quando e se questi prodotti arriveranno anche dalle nostre parti, quanto costeranno.