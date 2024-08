Dragon Age: The Veilguard presenta gli effetti ray tracing e promette fino a 180 FPS con DLSS 3

Inoltre, NVIDIA ricorda anche che il gioco supporterà DLSS 3 per migliorare le prestazioni e NVIDIA Reflex per eliminare il lag.

Una di queste è l' RTX, ovvero il ray tracing . In che modo sarà sfruttato? Una prima risposta arriva tramite la compagnia produttrice delle schede grafiche per computer, che ha pubblicato un trailer di annuncio per l'RTX.

Dragon Age: The Veilguard arriverà il 31 ottobre - come recentemente svelato dal team di sviluppo - su PlayStation 5, Xbox Series X | S e ovviamente anche su PC . Quest'ultima versione, come sempre, avrà una serie di caratteristiche uniche, come ad esempio il supporto a varie tecnologie di NVIDIA.

Il video di annuncio dell'RTX di Dragon Age: The Veilguard

Tramite il canale YouTube di NVIDIA GeForce è stato pubblicato il seguente filmato. Il video permette di vedere cosa possiamo aspettarci dagli effetti di ray tracing: essendo una presentazione molto breve è difficile farsi un'idea precisa della qualità del lavoro svolto dal team, ma la prima impressione è positiva.

Inoltre, viene indicato che possiamo aspettarci circa 60 FPS senza DLSS e con Ray Tracing attivo. Se invece attiviamo il DLSS 3, Dragon Age: The Veilguard potrà arrivare anche a 180 FPS in alcune situazioni, sebbene il video di presentazione sembri suggerire che in media ci possiamo aspettare circa 130 FPS.

Nel caso nel quale non abbiate modo o interesse di acquistare la versione PC di Dragon Age: The Veilguard, vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon per PS5 e Xbox.