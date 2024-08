L'arrivo di Stellar Blade su PC potrebbe essere più vicino del previsto, secondo dei documenti ufficiali

Sony ha ottenuto varie esclusive console per PS5 nel corso degli ultimi anni, in collaborazione con vari sviluppatori. Un esempio è Stellar Blade , il gioco d'azione di Shift Up. L'opera è disponibile solo sulla piattaforma PlayStation, ma i fan PC non vedono l'ora che le cose cambino.

Cosa sappiamo sulla versione PC di Stellar Blade

Secondo quanto indicato da un documento di Shift Up, condiviso online dall'utente Genki di Twitter, Stellar Blade sarebbe in arrivo su PC "nel prossimo futuro" e il team di sviluppo ha fiducia nei risultati commerciali del videogioco.

Il discorso è nato da una domanda di un investitore che ha chiesto per l'appunto quando l'opera arriverà su PC e quali sono i risultati attesi dal team di sviluppo. Shift Up ha quindi risposto che, "per mantenere i livello di interesse per l'IP di Stellar Blade, ci stiamo preparando per la sua pubblicazione su PC nel prossimo futuro e ci aspettiamo migliori risultati su PC che su console". Le informazioni risalgono al 14 agosto, quindi sono recenti.

Va però precisato che il tutto deriva da una traduzione automatica, quindi non possiamo confermare in modo definitivo che Stellar Blade sia confermato su PC. È possibile che la traduzione sia corretta ma che qualche sfumatura sia andata perduta.

Ciò detto, non ci resta che attendere e vedere quando Shift Up darà informazioni ufficiali sulla versione PC di Stellar Blade. Nel frattempo, se cercate un gioco d'azione orientale di successo, crediamo dovreste dare un'occhiata a Black Myth: Wukong.