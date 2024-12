Google Maps non è più blu: l'interfaccia cambia colore, ma rimane la "stessa grande app"

Come altre app della compagnia senza temi a colori dinamici, Google Maps utilizzava il blu per i pulsanti e altri elementi dell'interfaccia utente. Ora, però, tutti questi elementi stanno cambiando in verde acqua.

Google Maps si rifà il look. Nelle ultime ore stiamo infatti assistendo a un progressivo restyling dell'app di navigazione della casa di Mountain View, che si traduce in una modifica fondamentale: il cambio di colore di alcuni elementi dell'interfaccia.

Nuovo look, ma "stessa grande app"

Il cambio dell'app è iniziato qualche settimana fa, con alcuni utenti che hanno iniziato a vedere un colore verde acqua applicato alla barra inferiore e alle icone di Google Maps, come indicazioni stradali e posizione, ma anche in alcune schermate degli annunci. L'accento verde acqua è diventato via via molto evidente quando si visualizzavano gli elenchi, con "Indicazioni", "Avvia" e altri pulsanti aggiornati.

La nuova interfaccia verde acqua di Google Maps

La modifica, anche se ampiamente implementata lato server, non è ancora visibile su tutti i dispositivi Android e iOS, ma ormai dovrebbe essere questione di poco tempo. Non è invece chiaro perché Google abbia scelto questo colore più tenue che non è realmente allineato con la solita tavolozza di blu, rosso, giallo e verde (brillante) dell'azienda, né perché non decida di adottare Dynamic Color su Android.

Piccola curiosità: questo nuovo colore verde acqua appare anche su iOS, ma su iPhone è accompagnato dal messaggio "Google Maps ha un nuovo look", che spiega come sia la "Stessa fantastica app, ora con colori più freschi". Chissà perché Google ha pensato di dover inserire un messaggio introduttivo di questo tipo per gli utenti Apple.

Voi avete qualche ipotesi? E che cosa ne pensate del nuovo colore? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google ha trovato un modo per combattere la motion sickness su Android (copiando un po' iPhone).