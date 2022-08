Under the Waves, annunciato con un trailer il nuovo gioco di Quantic Dream

Under the Waves è il nuovo titolo prodotto da Quantic Dream, annunciato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 con un affascinante trailer che rivela anche periodo di uscita (2023) e piattaforme (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One).

Tom Henderson ha anticipato correttamente l'annuncio di Quantic Dream, che si presenta come "un gioco d'avventura di stampo narrativo sul potere fagocitante del lutto."

"Ambientato negli abissi del Mare del Nord, in un'epoca ipertecnologica e futuristica degli anni Settanta, il sommozzatore professionista Stan deve lottare per superare una perdita che gli ha stravolto la vita e abbracciare un nuovo futuro."

"L'isolamento delle profondità marine riflette perfettamente il suo stato d'animo, e man mano che Stan si addentra nella solitudine che si è autoimposto inizia a vivere strani eventi laggiù, sotto le onde. Alla fine dovrà fare una scelta difficile... perdersi negli abissi per sempre o liberarsi per tornare in superficie e vivere il resto della sua vita."

"Under The Waves, una dichiarzione d'amore nei confornti degli oceani, ti invita a immergerti in uno splendido mondo sottomarino, che prende vita grazie a una poetica fusione di immagini cinematografiche e narrazione struggente."

"Vivi un'avvincente storia attraverso gli occhi di Stan e guidalo in una serie di imprevisti che lo porteranno sempre più a fondo negli abissi, il riflesso della sua stessa psiche. Vaga per i vasti fondali marini pilotando il sottomarino di Stan e scopri la splendida fauna selvatica, sua unica compagnia mentre resta intrappolato nella sua mente."

"Esplora grotte, relitti e impianti subaquei con la speciale muta di Stan, seguendo le misteriose manifestazioni dei suoi ricordi, per trovare un modo per tornare in superficie e salvargli la vita. Raccogli materiali e crea attrezzi che aiuteranno Stan a proseguire questa spedizione alla scoperta di se stesso."

"Dovrai avere il coraggio di lasciare i sentieri battuti per vivere esperienze ipnotiche e scoprire di più sul tragico passato da cui sta cercando di fuggire..."