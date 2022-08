Goat Simulator 3 mostrato con un trailer di presentazione alla Gamescom 2022

Tra le novità dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 c'è stato anche Goat Simulator 3, nuovo capitolo della celeberrima simulazione di capra che si è mostrato anche con un trailer di presentazione, decisamente folle come ci si potrebbe aspettare.

Goat Simulator 3 si presenta come un'evoluzione della serie soprattutto sul fronte dei contenuti, ma non mancheranno aggiunte al gameplay, anche se la questione dev'essere ancora spiegata in maniera precisa. La cosa strana è che il gioco è stato annunciato evidentemente saltando il secondo capitolo, ma sono cose che capitano con una serie del genere. In ogni caso, c'è intanto una data d'uscita per il gioco, fissata per il 17 novembre 2022, come annunciato in precedenza, dunque non manca molto al ritorno delle capre sui nostri schermi.

Goat Simulator 3 si presenta piuttosto avanzato sul fronte tecnico, rispetto ai capitoli precedenti, anche se non si discosta molto dal look tradizionale, proponendo un misto di riproduzione realistica e follie assortite in un gioco tutto incentrato sulla gestione della fisica alquanto distorta.

Anche in questo terzo capitolo si tratta di controllare una capra e seminare distruzione assortita in giro per il mondo, creando il panico in tranquille cittadine o ambientazioni diverse, tra scenari rurali e urbani. Vediamo dunque il trailer di presentazione per Goat Simulator 3 riportato qui sopra, in arrivo il 17 novembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.