Goat Simulator 3, trailer annuncia la data di uscita: arriverà anche su PS5 e Xbox

Goat Simulator 3 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 17 novembre non solo su PC via Epic Games Store, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Presentato al Summer Game Fest 2022, Goat Simulator 3 arriverà nei negozi anche nella lussuosa Goat In A Box Edition, che include:



Una copia del gioco

La colonna sonora

Una confezione personalizzata

Un peluche

Una custodia steelbook

Tre cartoline

Un poster reversibile

Diversi contenuti digitali

Goat Simulator 3, la Goat In A Box Edition

"Questo gioco è il sequel diretto di Goat Simulator che non avresti mai (sapevo di te) voluto, completo di tutto il caos e divertimento che tutti hanno amato e molto altro ancora", si legge nel comunicato stampa.

"Goat Simulator 3 verrà lanciato il 17 novembre 2022 su PC esclusivamente per Epic Games Store, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Annunciata oggi, anche una versione fisica da collezione la Goat In A Box Edition per tutte le piattaforme di cui sopra. Prenotala ora presso i retailer selezionati."

"Un'enorme isola sandbox da esplorare, tantissimi modi per attraversarla e questa volta puoi portare anche i tuoi amici - Goat Simulator 3 è quello che stavi aspettando. Questo novembre, unisciti a Pilgor sulla bellissima isola di San Angora, un nuovo pascolo con misteri che devono essere risolti, caos che deve essere scatenato e amicizie che devono essere spezzate."

"Goat Simulator 3 ha aperto i pre-order in versione fisica e digitale in questo momento. I fan possono scegliere tra Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition, con attrezzatura aggiuntiva in-game, e Goat Simulator 3 Digital Downgrade Edition, che include un sacco di contenuti familiari rimasterizzati dal passato di Goat Simulator."

"Siamo entusiasti di annunciare la data d'uscita di Goat Simulator 3!", dichiarato Santiago Ferrero, Creative Director presso Coffee Stain North. "Non direi esattamente che siamo 'orgogliosi' di riportare le buffonate di Pilgor ai giocatori a novembre, ma è sicuramente quello che stiamo facendo. E in quel periodo dell'anno non avrai comunque molte ragioni per uscire di casa: potresti anche giocare a un nuovo gioco di Goat Sim."