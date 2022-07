FIFAe Nations Cup: l’Italia di si gioca il tutto per tutto questo pomeriggio su Twitch

Finalmente, la FIFAe Nations Cup 2022 sta per raggiungere il suo punto più alto! In attesa delle due formazioni che avranno la fortuna di giocarsi la Grand Final di domani sera, oggi potremo assistere a match non solo decisivi, ma anche - e soprattutto - spettacolari! Sul canale Twitch della eNazionale, infatti, andrà in scena la temutissima fase a eliminazione diretta che vede, tra le migliori nazioni al mondo, proprio la nostra selezione azzurra.

Dopo un girone piuttosto difficile e combattuto, dove i ragazzi della eNazionale se la sono dovuta vedere con Messico, Polonia, Paesi Bassi, Marocco e India qualificandosi non senza problemi, oggi la nazionale si gioca il tutto per tutto negli ottavi. Nella prossima partita - che andrà live a partire dalle 13:15, l'Italia affronterà un nostro avversario storico, la Germania la quale ha dominato il Gruppo B senza grosse difficoltà. Si sa, però, che le partite secche fanno storia a parte e tutto potrà succedere.

Non ci resta supportare gli azzurri e spingerli a dare il meglio per avanzare nella FIFAe Nations Cup 2022.