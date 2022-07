GTA 6, un trailer fanmade immagina il gioco in Unreal Engine 5

Come sarà GTA 6? TeaserPlay ha provato a immaginare il nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games realizzando uno spettacolare trailer in Unreal Engine 5 che sfrutta le sofisticate tecnologie del motore grafico di Epic Games.

A poche ore dalle informazioni sui protagonisti di GTA 6 riportate da Bloomberg, i tantissimi fan del franchise continuano a sognare il mastodontico progetto che assorbe tutta Rockstar Games e che senz'altro stabilirà nuovi standard nell'ambito delle esperienze open world.

"In questo video abbiamo provato a inserire un'ampia varietà di scenari in Unreal Engine 5 che potremmo vedere nel gioco", hanno scritto gli autori del trailer. "Stando ai report GTA 6 sarà ambientato inizialmente a Vice City per poi consentirci di esplorare altre mappe come Liberty City, San Fierro e Las Ventures."

TeaserPlay ha quindi utilizzato le più potenti feature dell'UE5 per rappresentare una grafica chiaramente next-gen: dal ray tracing a Lumen, da Nanite alle screen space reflection, passando per i personaggi creati tramite Metahuman.