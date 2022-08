Return to Monkey Island: data di uscita e trailer ufficiale dall'Opening Night Live 2022

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. Uno dei giochi mostrati è stato Return to Monkey Island ed è stata svelata la data di uscita: 19 settembre 2022. Sono già aperti i pre-order: si otterrà un'armatura per cavallo che non avrà alcuna utilità pratica e se starà nell'inventario. Il gioco arriverà su PC e Nintendo Switch.

Return to Monkey Island ci riporta nell'universo narrativo di Lucasarts. Sarà ancora una volta un'avventura punta e clicca, con uno stile grafico però completamente nuovo.

Nel nostro speciale vi abbiamo spiegato che: "Per quel che riguarda la storia al centro del nuovo videogioco, Ron Gilbert aveva messo le cose in chiaro già nel lontano 2013, con un post sul suo blog personale nel quale parlava apertamente di tutte le condizioni che si sarebbero dovute avverare per vederlo nuovamente al timone di un progetto legato all'universo di Monkey Island."

Diteci, cosa ne pensate di Return to Monkey Island? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?