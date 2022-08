Moonbreaker annunciato con trailer e data dell'early access alla Gamescom dagli autori di Subnautica

Durante il corso dell'Opening Night della Gamescom 2022, Unknown Worlds, gli autori di Subnautica, hanno annunciato Moonbreaker, un GDR multiplayer con combattimenti a turni strategici che sarà disponibile in early access su Steam a partire dal 29 settembre. Nel player in testa alla notizia trovate il primo trailer ufficiale.

Moonbreaker è ambientato in un universo sci-fi/fantasy realizzato in collaborazione con l'autore Brandon Sanderson. Si tratta di un gioco di strategia a turni in cui i giocatori si danno battaglia utilizzano delle statuine digitali in battaglia, che rappresentano vari eroi e creature, ognuna dotata da un design e abilità uniche, come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale.

I giocatori inoltre possono personalizzare a piacimento queste miniature digitali, colorando ogni loro parte a piacimento, proprio come se fossero delle statuine reali. Inoltre, gli autori promettono un afflusso costante di nuovi contenuti dopo il lancio.

Che impressioni vi siete fatti dal primo trailer di Moonbreaker? Gli darete una chance quando inizierà l'accesso anticipato su Steam?