Offerte Amazon: PS5 standard con God of War Ragnarok di nuovo in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle di PlayStation 5 con God of War Ragnarok. Lo sconto è di 71.99€, ovvero del 12%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo bundle è 619.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre. Il prezzo che vedete nel box è legato a una versione venduta da un venditore terzo. Se lo preferite venduto e spedito da Amazon, dovrete pagare 1.98 € in più, selezionando sulla destra della pagina Amazon la versione venduta e spedita da Amazon.

Questa confezione include una PS5 standard, ovvero con lettore ottico, più una copia digitale (codice download) di God of War Ragnarok, il più recente gioco di Santa Monica Studio. Il lettore ottico vi permette di usare i giochi su disco in versione PlayStation 5 e in versione PlayStation 4.