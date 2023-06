Offerte Amazon: tanti giochi Ubisoft in fortissimo sconto nella versione PC per Ubisoft Connect

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare molteplici giochi di Ubisoft, in versione Ubisoft Connect, con ottimi sconti. Potete vedere quali e a che prezzi tramite i box qui sotto. Tutti i giochi si trovano al prezzo più basso mai proposto su Amazon, per questa specifica versione. Si tratta di un acquisto digitale, quindi non dovrete attendere la spedizione: Amazon vi invierà un codice per Ubisoft Connectt (PC) tramite email poco dopo l'acquisto.

In offerta troviamo svariati giochi di Ubisoft, dai più famosi Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege, passando per il party game Monopoly, lo sportivo Riders Republic e il gestionale Anno 1800 e arrivando al gioco di esplorazione spaziale e combattimento Starlink: Battle For Atlas. Alcuni giochi sono inoltre nelle loro versioni deluxe.