Marvel's Spider-Man 2, svelate le varie edizioni, in quella per collezionisti niente disco fisico

In concomitanza con l'annuncio della data d'uscita del gioco, il 20 ottobre 2023 in esclusiva su PS5, Sony ha svelato anche le varie edizioni di Marvel's Spider-Man 2, delle quali quella per collezionisti non conterrà il disco di gioco, ma solo un codice per riscattarlo.

Sony aprirà i preordini di Marvel's Spider-Man 2 dal 16 giugno 2023. Chi acquisterà in anticipo il gioco riceverà i seguenti bonus: un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità per iniziare! I bonus preorder valgono per tutte le edizioni, anche quella base da 79,99€.

Marvel's Spider-Man 2: i bonus per chi lo prenota

Le altre due edizioni saranno la Digital Deluxe Edition e la Collector's Edition. La prima costerà 89,99€ e comprenderà il gioco, tutti gli incentivi per il pre-ordine, oltre a 10 costumi esclusivi (5 per Peter, 5 per Miles), ulteriori cornici e adesivi per la modalità foto e altri 2 punti abilità.

I dieci costumi sono stati disegnati da artisti del mondo dei fumetti, del cinema e dei PlayStation Studios. I nomi coinvolti sono: Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maantz, Joel Mandish, Darren Quach e Victoria Ying.

L'edizione Digital Deluxe di Marvel's Spider-Man 2

La Collector's Edition, infine, costerà 249,99€, sarà disponibile fino a esaurimento scorte e includerà un codice per la Digital Deluxe Edition, oltre a una custodia SteelBook e una splendida statuetta di altissima qualità di circa 48 cm che raffigura i nostri Spider-Man alle prese con Venom. Naturalmente avrà anche tutti i contenuti delle altre edizioni.

La Collector's Edition sarà ordinabile su PlayStation Direct nei paesi selezionati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia, Austria, Spagna, Portogallo) dalle 10 ora locale del 16 giugno 2023.

Marvel's Spider-Man 2, edizione per collezionisti

Leggiamo altri dettagli tratti dal PlayStation Blog:

In Marvel's Spider-Man 2 i giocatori potranno scoprire la New York di Marvel nei panni di Peter Parker e Miles Morales. Come avete visto nel PlayStation Showcase del mese scorso, nella storia principale del gioco potrete prendere il controllo di entrambi i personaggi in diversi momenti della campagna. Nel gioco sarà possibile passare quasi istantaneamente da uno all'altro mentre esplorate Manhattan, il Queens e Brooklyn. I due Spider-Man hanno storie e missioni nel mondo specifiche per ciascuno di loro.

Come potete vedere dalla nostra copertina, Peter e Miles sono entrambi protagonisti chiave della nostra storia. L'iconico sfondo rosso ritorna, ma l'oscurità circonda gli antagonisti preferiti dai fan, come Venom, Lizard e Kraven, che minacciano i protagonisti e la città di New York. Noterete anche che il braccio di ogni personaggio rappresenta le sue nuove abilità: Peter con il simbionte e Miles con i suoi poteri venom evoluti bioelettrici.