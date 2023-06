Apple: Diablo 4, Cyberpunk 2077 e altri giochi DirectX 12 in arrivo su Mac grazie al nuovo Porting Toolkit

Nel corso del recente evento Apple WWDC 2023, la casa di Cupertino ha presentato il suo nuovo Game Porting Toolkit, che consentirà di convertire in maniera relativamente semplice anche giochi complessi su DirectX 12 da Windows a Mac, come stiamo iniziando a vedere dagli esempi dati da Diablo 4 e Cyberpunk 2077.

I risultati, tenendo conto del fatto che si tratta di una tecnologia ancora da ottimizzare in pieno, sono decisamente convincenti, con giochi anche piuttosto impegnativi che funzionano su Mac basati su processore M2.

Si tratta di un sistema simile al Proton per Linux, che ha il pregio di estendere il supporto ai giochi su DirectX 12, le cui conversioni sembravano particolarmente complesse fino a poco tempo fa.

Il Tollkit si basa sul codice sorgente CrossOver di CodeWeaver, ma con varie evoluzioni e aggiunte applicate in modo da poter supportare la conversione da DirectX 12 a MacOS, in maniera più "indolore" possibile, almeno nelle intenzioni di Apple.

I primi risultati sono effettivamente convincenti, facendo ovviamente le dovute proporzioni in termini di potenziale hardware e ottimizzazione. In sostanza, il sistema crea un ambiente emulato che consente di far funzionare un gioco Windows su Mac e vedere, in questo modo, il comportamento del software all'interno dell'ambiente hardware diverso.

Sebbene questa fase sia una sorta di strumento di testing, può comunque essere utilizzato per far funzionare direttamente i giochi, e a quanto pare riesce a far andare Diablo 4 a 60 fps in maniera piuttosto solida, con altri utenti che sono riusciti a far funzionare Hogwarts Legacy e anche Cyberpunk 2077, sebbene con più incertezze.