Lies of P: annunciata la ricca Deluxe Edition fisica da collezione, preordini aperti

Con la presentazione alla Summer Game Fest 2023 si sono aperti anche i preordini di Lies of P, che tra le edizioni comprende anche una ricca Deluxe Edition fisica da collezione, con dei bonus molto interessanti in termini di oggetti e gadget.

Fireshine Games, in collaborazione con NEOWIZ, presenta dunque la Deluxe Edition fisica dell'interessante soulslike in questione, di cui potete vedere un'immagine qui sotto e che sarà disponibile dal 19 settembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Lies of P: i contenuti della ricca Deluxe Edition

Disponibile per il pre-ordine da oggi, la Lies of P Deluxe Edition include dei contenuti veramente interessanti:

una copia fisica del gioco

un'esclusiva scatola da collezione ispirata a un tomo

una SteelBook in edizione limitata

un artbook con copertina rigida

vari oggetti bonus digitali, tra cui la colonna sonora originale, il costume "The Great Venigni's Set" e una maschera unica da indossare al festival

Come abbiamo visto ieri sera, Lies of P è tornato a mostrarsi con un trailer che ha annunciato anche la data d'uscita del gioco, fissata per il 19 settembre. In tale data, il gioco sarà disponibile nella Deluxe Edition e in quella fisica standard, oltre che in digitale e direttamente al day one su Xbox Game Pass.

I fan che preordineranno l'edizione fisica standard o la Deluxe Edition fisica riceveranno anche il "Mischievous Puppet's Set", con un costume in-game bonus. Con l'annuncio della data è stata messa a disposizione anche una demo di Lies of P, che consente di provare i primi due capitoli del gioco e di esplorare liberamente una parte dell'area principale del gioco, l'Hotel Krat.

Potete trovare maggiori informazioni su questo interessante souls-like basato su una rivisitazione della storia di Pinocchio nel nostro nuovo provato di Lies of P, pubblicato nelle ore scorse.