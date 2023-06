Multiplayer Summer of Games: il secondo giorno di live tra Tribeca, Lies of P e... Aligi

Continua oggi, 9 giugno 2023, la Multiplayer.it Summer of Games, il contenitore di eventi dedicati ai videogiochi che si concentrano in maniera particolare in questa prima parte di giugno 2023, con un'altra giornata veramente molto ricca di appuntamenti, come vediamo dal programma.

La diretta in streaming live su Twitch andrà avanti dalle ore 15:00 alle ore 24:00 ininterrottamente, dunque si tratta anche oggi di una vera e propria maratona, dopo l'intenso programma di ieri che ha visto protagonista la Summer Game Fest di Geoff Keighley, che abbiamo seguito, commentato e tradotto in diretta nel corso della serata.

Nel nuovissimo salottino redazionale troverete dunque i soliti Pierpaolo, Alessio e Giordana a cui si aggiungerà oggi anche Aligi, che ci darà anche una dimostrazione pratica di Lies of P nella diretta dedicata.

A partire dalle 15:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it partirà dunque il Giorno 2 del Multiplayer.it Summer of Games: il programma prevede una grande quantità di chiacchiere con la redazione nel pomeriggio, collegamenti con Francesco e Vincenzo da Los Angeles ma anche alcuni eventi specifici tra cui quello principale della serata ovvero il Tribeca Games Spotlight:

Let's Play della demo di Lies of P con Aligi

Let's Play di Resident Evil 4 con Pierpaolo e Alessio

Tribeca Games Spotlight a partire dalle ore 21:00

Nel corso del pomeriggio e della serata ci saranno inoltre vari collegamenti con Francesco e Vincenzo che si trovano a Los Angeles, che ci faranno vedere la fiera del Summer Game Fest dall'interno visto che oggi e domani hanno vari appuntamenti fissati direttamente sullo showfloor.

Sulle nostre pagine trovate anche il calendario completo con tutti gli altri appuntamenti di questa ricca estate videoludica. Seguiremo tutti gli eventi in diretta su Twitch e sulle nostre pagine troverete la copertura completa, tra notizie, speciali e approfondimenti.

